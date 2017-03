"É o melhor 9 do Mundo." Sem meias palavras, o colombiano Felipe Pardo rendeu-se ao compatriota Radamel Falcão, que reencontrará amanhã no papel de adversário. O avançado de Sérgio Conceição destaca a "inteligência nas movimentações" do goleador de Jardim e avisa:"Temos de vigiá-lo, pois conhecemos a sua qualidade e o perigo que representa. É preciso concentração para impedi-lo de marcar. Mas não devemos focar-nos apenas em Falcão. O Monaco tem outros jogadores que fazem a diferença. Será um jogo semelhante ao do Marselha ou contra o PSG, temos de estar muito concentrados." Reforço de janeiro do Nantes, vindo do Olympiacos, Pardo já se mostra adaptado ao clube francês e nem estranhou o ambiente tenso no final do jogo com o Bastia. "Estou habituado, na Grécia é pior."