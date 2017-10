Fellaini, médio do Manchester United, foi apanhado a sair do hotel onde o Paris SG ficou alojado em Bruxelas, antes do jogo com o Anderlecht do Grupo B da Liga dos Campeões. Baixa na equipa de Mourinho para o duelo com o Benfica por causa de uma lesão no joelho, o internacional belga saiu à pressa. Fonte dos red devils, citada pela imprensa inglesa, refere que se tratou de uma coincidência e que Fellaini deixou a unidade hoteleira antes da chegada da comitiva do PSG.