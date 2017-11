O médio belga Marouane Fellaini entrou em tribunal com uma ação contra a marca norte-americana New Balance, à qual exige uma indemnização de 2,1 milhões de libras (2,38 milhões de euros), por considerar que a "fraca qualidade" das chuteiras que lhe foram disponibilizadas lhe provocaram "lesões consideráveis" no pé.O belga, que desde a época passada é patrocinado pela Nike, tinha assinado contrato com a marca em 2012 (de quatro anos) e decidiu denunciar o acordo no último ano - abdicando de 600 mil euros -, precisamente devido aos problemas que as botas lhe provocavam. Na denúncia apresentada, o jogador de 29 anos diz mesmo que as chuteiras em causa tinham de ser cosidas antes de as utilizar, referindo que por várias vezes reclamou.Por seu lado, a New Balance apresentou em tribunal documentos nos quais Fellaini descreve as referidas chuteiras como "perfeitas", para lá de também ter exibido um pedido do jogador para receber mais doze modelos iguais.

Autor: Fábio Lima