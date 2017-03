Continuar a ler

"Mourinho telefonou-me antes e no decorrer do Euro'2016 e disse-me: 'tu não vais a lado nenhum, estou a contar contigo'. Tenho um excelente relacionamento com ele. Penso que ele é uma excelente pessoa e nunca desiste de um jogador desde que se dê o máximo nos treinos e jogos. Tem uma personalidade fantástica e é respeitado por todos", acrecsentou o internacional belga, para depois falar do antecessor do treinador português no cargo em Old Trafford:



"Ele podia ter-me matado, mas em vez disso defendeu-me e protegeu-me. Nunca o esquecerei por isso. Mourinho deve ter ficado com raiva por causa daquele penálti em casa do Everton, mas não falou comigo sobre isso no balneário, após o jogo", disse Fellaini à publicação 'Sport Voetbalmagazine', recordando ainda a comemoração do golo apontado ao Hull ( 1.ª mão das 'meias' da Taça da Liga, a 10 de janeiro ), com o treinador português e adecisão deste de indicar ao clube para acionar a opção de renovação estabelecida no seu contrato.