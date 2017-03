Ronaldo foi apenas melhor marcador em Inglaterra em 2007/08, com Thierry Henry a dominar nas primeiras três temporadas em que o extremo português esteve ao serviço do Manchester United - 2006/07 foi Didier Droga (Chelsea) e 2008/09 foi Nicolás Anelka (Chelsea).

Rio Ferdinand adiantou que marcar golos foi sempre o grande objetivo de Cristiano Ronaldo nos tempos em que ambos estiveram ao serviço do Manchester United , entre 2003/04 e 2008/09. O antigo defesa-central revelou que na altura o internacional português costumava perguntar pelas prestações de Thierry Henry ( Arsenal ) e que deve agora fazer o mesmo no Real Madrid , tendo Lionel Messi ( Barcelona ) como principal preocupação."Lembro-me que Cristiano Ronaldo costumava vir perguntar por Thierry Henry. Era algo que estava sempre na cabeça dele", disse Ferdinand no programa do canal BT Sport sobre a Premier League - numa altura em que o debate se centrava sobre Harry Kane ( Tottenham ), que lidera a lista de melhores marcadores na liga inglesa -, salientando a competitividade do agora extremo do Real Madrid."Penso que é o que se passa agora entre ele e o Messi. De certeza que eles estão a fazer isso. E é o que fazem os melhores marcadores em todos os países, até aos escalões inferiores, pois todos querem saber com quem estão a competir", acrescentou o antigo internacional inglês.

Autor: António Espanhol