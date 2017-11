Continuar a ler

Ferguson, que já tratava o miúdo nigeriano de 18 anos por Obi-Wan [Kenobi] - personagem da saga 'Guerra das Estrelas' ficou destroçado: "Ele gostava mesmo muito de mim, fez-me sentir confortável e encorajou-me todos os dias, e percebi perfeitamente o quanto ficou zangado e desapontado comigo."



"Algumas coisas do que ele me disse fizeram-me pensar em mudar de ideias, mas eu também estava a pensar no José. Tinha estes dois grandes treinadores que me queriam ter nas equipas e não sabia o que fazer. Ele chama-me ao gabinete depois dos treinos, apontava para os carrões dos jogadores e dizia, 'se trabalhares no duro no próximo ano também vais ter um daqueles. Vais jogar nest clube e vais ser rico'", reforçou, encerrando:



"Fergie disse-me: 'porquê recusar o United? É o maior clube do Mundo. Não podes fazer isso, tens de dizer sim'. Como futebolista tens de tomar decisões que te vão acompanhar toda a vida. Ele apertou-me a mão um dia num jogo em Old Trafford e lembro-me da resposta dele quando lhe perguntaram o que sentira quando me perdeu: 'ele um dia ainda vai jogar na minha equipa'."

O caso teve contornos de escândalo e só ficou resolvido mais de um ano depois do Manchester United ter anunciado um acordo para a contratação de John Obi Mikel. O médio, que chegou a treinar à experiência nos red devils de Alex Ferguson, acabou como reforço do Chelsea de José Mourinho, em junho de 2006."Foi surreal! Andava na escola e tinha Chelsea e Manchester United interessados em me contratar - dois dos maiores clubes do Mundo... Nunca vou esquecer a segunda reunião que tive com Sir Alex. Tinha assinado um contrato com o United mas tive de lhe dizer, 'desculpe, mas quero jogar no Chelsea", contou o médio-centro que está agora ao serviço Tianjin Teda, em entrevista ao jornal 'The Sun'.