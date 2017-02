"Criámos um grupo no WhatsApp, alguns dos rapazes que jogaram no United. E há alguns que nem sequer falam inglês, como o Anderson, que de vez em quando deixa um comentário estranho", acrescentou Ferdinand, referindo-se de forma jocosa ao médio brasileiro que se transferiu do FC Porto para os red devils em 2007 e nunca conseguiu tratar bem a 'língua de Shakespeare'.

O terror dos jogadores do Manchester United nos tempos de Alex Ferguson era o denominado 'secador de cabelo'. Generalizou-se a ideia de que ninguém escapava à fúria do treinador quando 'pisava o risco', mas Rio Ferdinand revelou agora que havia uma exceção, classificando o elemento do plantel como "animal de estimação" de Fergie."O Darren Fletcher era o animal de estimação de Sir Alex Fergunson. Segundo me contaram, [Fletcher] rondava a casa dele aos domingos à hora do almoço e outras coisas desse género. Nunca vi, mas os rumores são esses. 'Fletch' nunca foi repreendido", revelou o antigo defesa-central e capitão de equipa dos red devils, no canal de televisão BT Sport, onde é comentador, contando ainda que mantém contacto com elementos do plantel dessa altura (2002 a 2014).

Autor: António Espanhol