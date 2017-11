Fernando Alonso não poupa elogios a Cristiano Ronaldo. Em declarações ao 'Globoesporte', o piloto espanhol assumiu uma vez mais ser adepto do Real Madrid e não escondeu a admiração pelo português."Cristiano é melhor do que Messi. O jogador argentino também é incrível mas, como adepto do Real Madrid, só os madridistas interessam", disse, admitindo que prefere ver do que praticar. "Gosto muito de futebol, mas gosto mais de ver do que praticar. É preciso muito treino", frisou.Alonso considera o Brasil um dos candidatos ao título no Mundial'2018, mas sonha com a Espanha na final. "É difícil saber quem é que vai ganhar, mas penso que o Brasil é o favorito. Espanha pode ficar forte. Seria bonito ter uma final entre Brasil e Espanha. A Alemanha é um trauma para os dois países", rematou.

Autor: Bruno Dias