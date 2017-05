O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou esta quarta-feira o treinador Leonardo Jardim, a sua equipa técnica e os futebolistas portugueses João Moutinho e Bernardo Silva pela "brilhante conquista do título de campeão de França "."Ao longo de toda a época, o futebol empolgante do Mónaco valeu-lhe a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões e, agora, a vitória da mais importante competição francesa. Será justo dizer que sem a competência da equipa técnica liderada por Leonardo Jardim e sem o talento demonstrado pelos nossos jogadores, essa conquista seria muito mais improvável", escreveu Fernando Gomes numa mensagem publicada no sítio da FPF.A concluir, o presidente da FPF exalta "toda a classe demonstrada" por Leonardo Jardim, João Moutinho e Bernardo Silva, classe essa que "honra o Mónaco, mas também todos os treinadores portugueses, os jogadores e o futebol nacional".

Autor: Lusa