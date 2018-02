Continuar a ler

"Depois da eleição de Sándor Csányi, o Comité Executivo da UEFA decidiu indicar Fernando Gomes para o substituir como membro do Conselho da FIFA até ao Congresso da UEFA de 2019", lê-se no site oficial da UEFA.



Desta forma, Gomes, que preside à FPF desde dezembro de 2011, depois de ter liderado a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), entre junho de 2010 e dezembro de 2011, viu efetivado o cargo que já ocupava no organismo que rege o futebol mundial.



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, tornou-se esta segunda-feira membro efetivo do Conselho da FIFA, que já integrava provisoriamente desde setembro de 2017.Em Bratislava, no 42.º Congresso da UEFA, Gomes viu confirmada a sua designação para o cargo, que já ocupava desde 20 de setembro de 2017, na sequência da demissão do espanhol Angel Maria Villar das funções que desempenhava nos organismos continental e mundial.

Autor: Lusa