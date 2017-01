O desempenho de Cristiano Ronaldo no decorrer de 2016 teve importância capital na decisão de títulos importantes a nível de clubes e de seleções e, por isso, o selecionador nacional Fernando Santos considera que "seria muito estranho" que a principal estrela do Real Madrid e de Portugal, onde assume ainda o papel de capitão de equipa, não ganhasse o prémio FIFA The Best para Jogador do Ano."Foi mais um ano fantástico para ele, com muitas coisas individuais e muitas coisas coletivas. Basta só olhar para os nomeados para Treinador do Ano, onde estão os dois técnicos das equipas nas quais ele é expoente máximo - e de fundamental importância na manobra das duas equipas. Portanto seria muito estranho que o Ronaldo não vencesse, não fosse o mais votado", afirmou Fernando Santos à partida para Zurique (Suíça), onde na tarde desta segunda-feira tem lugar a gala da FIFA onde se procederá à entrega dos troféu FIFA The Best.Para Jogador do Ano estão nomeados Ronaldo (Real Madrid, Portugal), Lionel Messi (Barcelona/Argentina) e Antoine Griezmann (Atlético Madrid/França) e Para Treinador do Ano conquorren Fernando Santos (Seleção Nacional), Claudio Ranieri (Leicester) e Zinedine Zidane (Real Madrid). A cerimónia começa às 17h30.