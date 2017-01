Claudio Ranieri foi consagrado como melhor treinador do Mundo, numa das votações mais renhidas registadas nos prémios da Gala The Best FIFA 2016. O italiano, técnico do Leicester, recolheu 22,% dos votos, levando a melhor sobre Zinédine Zidane (16,56%) e Fernando Santos (16,24%), numa luta que apenas foi 'superada' pela da melhor jogadora do Mundo, que Carli Lloyd venceu com 4,04% de avanço para Marta.

Autor: Fábio Lima