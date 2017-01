Fernando Santos acabou por ver o italiano Claudio Ranieri a vencer o troféu de melhor treinador de 2016 na gala da FIFA, mas o selecionador nacional garantiu que não ficou surpreendido com a decisão. Além disso, prometeu fazer tudo para que possa voltar a estar na disputa do troféu nos próximos anos."Estar aqui já é, para mim, um sinal de reconhecimento, é o corolário natural disto, nunca estaria aqui senão tivéssemos ganho o Campeonato da Europa. Sabia que havia dois concorrentes muito fortes, não foi uma grande surpresa. Parabéns ao Ranieri, fez um excelente trabalho", começou por referir o técnico português em declarações à RTP.Depois, Fernando Santos falou ainda de CR7, ele sim vencedor do troféu de melhor jogador do ano. "Não fazia sentido o Cristiano Ronaldo não ganhar, era impossível não ganhar", sublinhou o selecionador nacional, não deixando dúvidas quanto à ambição de conquistar o troféu num futuro próximo. "Ele [Ronaldo] disse há pouco, no seu discurso, que ficava para a próxima. Vamos fazer tudo para tentar que haja próxima...", concluiu.