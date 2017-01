A poucos dias de se ficar a conhecer o vencedor do prémio da FIFA para melhor treinador, José Mourinho que em 2010 levou para casa o galardão, concedeu uma entrevista ao site do organismo que regula o futebol mundial em que assume que seja qual for o vencedor, Fernando Santos, Zidane ou Ranieri, ficará feliz."Os três merecem porque conquistaram troféus importantes e os três são meus amigos, por isso independentemente de qual for o resultado ficarei feliz. Ranieri fez um milagre, Fernando Santos tornou realidade um sonho e Zidane ganhou a Liga dos Campeões", afirmou o treinador português do Manchester United, que no que diz respeito ao prémio para melhor jogador preferiu destacar que o futebol é um jogo de equipa e que por isso os prémios individuais para si não têm grande importância.José Mourinho recusou ainda a fazer um onze com os jogadores que já treinou. "Muitos jogadores deram o corpo e alma quando jogaram nas minhas equipas que não posso nomear uns e esquecer outros. Vítor Baía, Petr Cech, Julio César ... como posso escolher apenas um? Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Marco Materazzi, Lúcio, Walter Samuel, John Terry... como posso escolher um? Michael Essien, Wesley Sneijder, Nemanja Matic, Costinha, Maniche, Xabi Alonso, Frank Lampard... como posso escolher um? Acho que nunca vou responder a essa questão", afirmou.

Autor: Marta Correia Azevedo