"Muito obrigado a todos por se preocuparem comigo e pelas vossas mensagens de ânimo. Foi só um susto. Espero voltar muito em breve!", pode ler-se. Já esta sexta-feira Torres publicou uma mensagem no Twitter dando conta que está pronto para regressar em breve.

Choque violento fez Fernando Torres cair inanimado no relvado

Fernando Torres já deixou o hospital. O avançado do Atlético Madrid foi na manhã desta sexta-feira submetido a uma ressonância magnética cervical que confirmou não sofrer alterações ou lesões traumáticas, após o traumatismo craniano sofrido quinta-feira na sequência de um lance dividido com Bergantiños O n.º 9 do Atlético Madrid, que passou a noite no Hospital Modelo, na Corunha, em observação, terá de permanecer em repouso 48 horas. O avançado, baixa certa para o jogo com o Valencia, irá passar o fim de semana na Galiza.

Autor: Marta Correia Azevedo