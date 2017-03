Choque violento fez Fernando Torres cair inanimado no relvado

Fernando Torres sofreu um traumatismo cranioencefálico na partida desta quinta-feira com o Deportivo , após um choque violento com Alex Bergantiños já nos minutos finais. Atlético Madrid deu conta do estado clínico do jogador através das redes sociais, adiantando ainda que Torres, após abandonar o relvado de maca, foi transportado para o hospital a fim de realizar exames. O jogador está agora estável e consciente, segundo nota emitada pelos colchoneros.O avançado, de 32 anos, vai passar a noite em observação e fará mais exames na sexta-feira.

Autor: Luís Miroto Simões