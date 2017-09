A FIFA abriu uma nova investigação ao Chelsea devido à política de contratação de jovens futebolistas por parte do clube inglês. Este é o terceiro processo de averiguação deste tipo que a entidade que tutela o futebol mundial colocou em marcha nos últimos oito anos em Stamford Bridge."O Chelsea FC cumpre todas as regras e estatutos da FIFA quando recruta jogadores", informou o clube da Premier League em nota divulgada através do seu site.As investigações anteriores da FIFA junto do clube de Stamford Bridge partiram de situações relacionadas com Gaël Kakuta and Bertrand Traoré.