Depois de uma espera de quase dez meses, Mayne-Nicholls solicitou, na passada semana, ao TAS a suspensão cautelar da sua sanção, por ter já cumprido 20 dos 36 meses impostos, e a publicação integral do 'relatório García', do qual a FIFA só desvendou parte e no qual podem aparecer referências ao antigo dirigente chileno.Mayne-Nicholls presidiu a comissão que avaliou as nomeações para as duas competições e foi suspenso em julho de 2015 pelo Comité de Ética por sete anos, por violação de confidencialidade e abuso de confiança.O ex-presidente da federação do Chile viu o seu castigo reduzido para três anos, em abril de 2016, pelo Comité de Apelo, por considerar que o período imposto inicialmente "não era proporcional às infrações cometidas".A publicação deste documento gerou uma crise na organização desportiva, que culminou com a demissão do então presidente, Joseph Blatter, e com a detenção de vários diretores, em maio de 2015.