A FIFA defende que a regra da proibição de existir uma terceira parte, como é o caso dos fundos, foi adotada para "preservar a independência dos clubes e jogadores em matéria de transferências e para assegurar a integridade nos jogos e competições".



A FIFA mostrou esta sexta-feira a sua satisfação com a condenação pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) aos belgas do FC Seraing, pela partilha da propriedade do passe de futebolistas com a Doyen Sports."Com esta decisão, adotada depois de um rigoroso exame aos argumentos apresentados e à documentação legal, principalmente da União Europeia, o TAS reconheceu a validade da proibição da FIFA sobre o TPO (Third Party Ownership)", refere o organismo que rege o futebol mundial.

Autor: Lusa