As declarações da secretária geral da FIFA surgem na sequência da investigação publicada em dezembro pelo professor Richard McLaren, que denunciou a existência de cinco casos suspeitos de doping nas seleções russas de sub-17 e sub-21, além de dois na liga russa.As identidades dos desportistas identificados pelo relatório McLaren foram ocultadas na sua versão pública, mas várias federações internacionais já abriram processos aos implicados.No entanto, de acordo com o porta-voz da AMA, a FIFA recebeu os nomes e as provas "dias depois" da publicação do relatório."O que eles podem querer dizer é que estão a aguardar as traduções [dos documentos originalmente escritos em russo]", esclareceu Ben Nichols.Incitada a comentar as afirmações da AMA, a FIFA disse apenas que está a reunir informação adicional e que o tema não está encerrado.