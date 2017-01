Continuar a ler

A justiça belga considerou que, em fevereiro de 2015, a FIFA e a federação não respeitaram o direito à livre circulação de trabalhadores na União Europeia, mesmo que, nessa altura, o médio gaulês ainda tivesse ligação ao Lokomotiv de Moscovo.Diarra entrou em litígio com o clube russo no verão de 2014, devido ao súbito decréscimo do seu salário, e rejeitou continuar a alinhar pela equipa, tendo mesmo abandonado Moscovo.O Lokomotiv apresentou queixa na FIFA e, num processo que chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto, tendo em maio de 2015 decidido aplicar uma suspensão de 15 meses e o pagamento de uma multa de 10 milhões de euros ao emblema da capital russa.Antes, em fevereiro, Diarra tentou assinar pelo Charleroi, aproveitando a janela de transferências estar ainda aberta na Bélgica, mas acabou por ser impedido pela FIFA e pela federação, devido ao processo ainda estar a decorrer.Atualmente com 31 anos, Diarra passou por clubes como Chelsea, Arsenal e Real Madrid. Pouco utilizado esta temporada no Marselha, é esperado que abandone este mês o emblema francês, podendo regressar a Inglaterra.