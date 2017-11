Continuar a ler

O estatuto do jogador e o regulamento de transferências vão sofrer várias alterações na sequência do acordo anunciado esta segunda-feira, com vista a "diminuir os conflitos entre clubes e futebolistas, em especial nos casos relacionados com salários em atraso".O organismo regulador do futebol mundial - que obteve o aval de clubes e ligas antes de concluir as negociações -, e a FIFPro querem também acabar com as "condutas abusivas das partes, como obrigar um jogador a treinar-se sozinho".O presidente da FIFPro, Philippe Piat, manifestou-se "satisfeito com o novo espírito de cooperação demonstrado pela FIFA a disponibilidade para ouvir e ir ao encontro das preocupações dos jogadores".