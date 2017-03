Continuar a ler

"Esta decisão do Comité de Controlo foi tomada por causa do cargo de vice-primeiro-ministro e do conflito de interesses que implica", explicou a fonte.O vice-primeiro-ministro da Rússia, também com a pasta do Desporto, integra o Conselho da FIFA, antigo Comité Executivo, desde 2009, mas o Comité de Controlo entendeu agora que há conflitos de interesse entre os dois cargos.A mesma fonte negou, porém, que esta decisão esteja relacionada com o escândalo de doping generalizado, promovido pelo Estado, que 'rebentou' na Rússia.Apesar de indicado de novo pela UEFA, Mutko não poderá voltar a integrar o Conselho, que escolherá em abril os novos membros.