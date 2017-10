Continuar a ler

Na base desta nova abordagem da FIFA estará uma proposta da Federação Cabo-Verdiana, que propôs à FIFA que a regra fosse mais flexível em determinados casos, nomeadamente quando o jogador apenas tenha disputado um ou dois por uma seleção e não haja hipóteses realísticas de ser chamado de novo.



A FIFA está a considerar a possibilidade de avançar com uma mudança das regras relativas às nacionalizações de jogadores, estando em cima da mesa a possibilidade de um futebolista que já tenha representado uma seleção em jogos oficiais possa atuar por outra, ainda que sob determinadas circunstâncias."Há muitos problemas que fomos detetando nos últimos anos, pois o Mundo está a mudar, a imigração está a mudar. Há questões de nacionalidades que nos surgiram um pouco por todo o Mundo, por isso é uma boa altura para dar uma olhada nisto e ver se há soluções, sem que se fira a integridade do jogo", considerou Victor Montagliani, vicepresidente do organismo e também presidente da Concacaf, à Reuters.

Autor: Fábio Lima