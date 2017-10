Continuar a ler

» Leicester emitiu comunicado a anunciar que pondera recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto, por forma a procurar resolução diferente da que a FIFA deu ao apelo da federação inglesa



» O Leicester ainda não procedeu ao pagamento de qualquer valor acordado, defendendo que não o fará enquanto o futebolista não puder representar o clube em competições oficiais



» O clube inglês promete continuar a acompanhar o internacional português, de forma a minimizar o impacto da desilusão de não poder competir nos próximos três meses » Leicester emitiu comunicado a anunciar que pondera recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto, por forma a procurar resolução diferente da que a FIFA deu ao apelo da federação inglesa» O Leicester ainda não procedeu ao pagamento de qualquer valor acordado, defendendo que não o fará enquanto o futebolista não puder representar o clube em competições oficiais» O clube inglês promete continuar a acompanhar o internacional português, de forma a minimizar o impacto da desilusão de não poder competir nos próximos três meses

O Comité do Estatuto dos Jogadores da FIFA rejeitou a petição apresentada pela federação inglesa para a emissão do certificado internacional de Adrien e subsequente inscrição do médio por parte do Leicester. O internacional português, de 28 anos, continuará no limbo a que se referiu o técnico dos foxes, Craig Shakespeare, em setembro, já que terá de esperar pela próxima janela de mercado para poder jogar na Premier League. Ainda assim, o Leicester não desiste e, através de comunicado, anunciou que pondera apelar para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).» Porta-voz do Leicester garantiu aque o jogador já vai poder treinar-se com a equipa a partir de agora, embora sem esclarecer o que mudou na situação de Adrien

Autor: Hugo Neves