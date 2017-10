Continuar a ler

Já o português manifestou-se feliz pela escolha, realçando que teve "a sorte de acumular experiência suficiente". "Acredito que posso ter uma influência positiva ao difundir os meus conhecimentos. O futebol está constantemente a evoluir. Tenho o privilégio de estar envolvido com a UEFA e gostaria de agradecer a Aleksander Ceferin por me dar esta oportunidade", afirmou.



Luís Figo foi nomeado pela UEFA para ser conselheiro para o futebol do organismo. O antigo capitã da Seleção Nacional vai trabalhar de perto com o presidente Aleksander Ceferin e com a Divisão de Futebol em diversos assuntos, incluindo aspectos técnicos, leis do jogo e a atração geral que suscita o futebol."Luís Figo foi um jogador fantástico que revelou conduta exemplar dentro e fora do campo", disse o presidente da UEFA. "É uma figura altamente respeitada na modalidade e estou muito satisfeito por reforçar a nossa equipa. A sua imensa experiência futebolística será um activo muito valioso."

Autor: Sérgio Krithinas