Pois bem, Kluivert revelou agora ao jornal holandês 'Algemeen Dagblad' o que ouviu quando encontrou Mourinho: "Ele só ficou feliz por me ver. Mourinho conhece-me desde muito pequeno, quando o meu pai jogava no Barcelona e ele era treinador adjunto [de Louis van Gaal]." Uma televisão holandesa legendou mesmo as imagens, avançando com o que Mourinho disse: "Eu quero-te. És especial, vamos fazer uma transferência especial. Mais uma época a brilhar no Ajax e vens para Manchester para seres o meu avançado. Vejo-te em 2018."

O Manchester United acabara de conquistar a Liga Europa diante do Ajax e José Mourinho estava no relvado da Friends Arena, em Estocolmo (Suécia), a festejar quando ficou frente-a-frente com Justin Kluivert, jovem extremo do conjunto de Amesterdão que não chegou a entrar no jogo.E o curto diálogo que o treinador português dos red devils manteve com o filho de Patrick Kluivert nessa noite de 24 de maio de 2017 foi de imediato alvo de especulação.