"Desde já, os meus sinceros e profundos agradecimentos à direção do Interclube de Angola, por me ter dado a oportunidade de poder ter trabalhado nesta agremiação desportiv, pelo que auguro muitos sucessos desportivos e bem-haja ao nosso Interclube. Despeço-me com tristeza, por ter de abandonar o projeto, pelo qual me apaixonei", lê-se na carta assinada pelo treinador lisboeta. Filipe Moreira assinou pelo Interclube , naquela que seria a sua primeira experiência no estrangeiro, depois de ter orientado mais de uma dezena de clubes, entre os quais Torreense, Mafra, Académico de Viseu, Sporting da Covilhã, Olivais e Moscavide, Santa Clara, Portimonense e Nacional.Com a saída de Filipe Moreira, o Girabola fica a contar com dois treinadores portugueses, Carloz Vaz Pinto, no vice-campeão Recreativo do Libolo, e Sérgio Traguil, no Santa Rita de Cássia.