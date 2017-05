Continuar a ler

Além da final da Taça de Inglaterra, que está agendada para sábado, às 17H30, Wembley vai também receber nos próximos dias a final do playoff de acesso à Premier League, entre Reading e Huddersfield, e ao Championship (segundo escalão), entre Blackpool e Exeter."O nosso assessor de segurança está em contacto com as autoridades para tomarmos as medidas necessárias e garantir que o estádio seja um lugar seguro para todos o que vão assistir aos jogos", disse, por seu lado, a English Football League, entidade responsável pelos restantes campeonatos profissionais ingleses.Outros eventos desportivos no Reino Unido vão igualmente ter segurança reforçada, como PGA Championship de golfe, em Wentworth, o Champions Trophy de críquete, em Birmingham, Londres e Cardiff, e a final do campeonato de râguebi, em Twickhenham, nos arredores da capital.