O médio Gualter Bilro, que representa o Almancilense (Série H do Campeonato de Portugal) e foi internacional português nos escalões de formação, quando envergava a camisola do FC Porto, comprometeu-se com os finlandeses do Rovaniemi, por um ano.O jogador começa a trabalhar na Finlândia no próximo mês de fevereiro. O Rovaniemi, conhecido no seu país por RoPS, classificou-se em 6.º lugar na 1.ª Divisão finlandesa, em 2016. Rovaniemi é a terra do Pai Natal e a capital da região da Lapónia, no norte da Finlândia.Gualter Bilro, de 31 anos, já envergou, como sénior, as camisolas do Madalena, Lagoa, Louletano, Pinhalnovense, Beira Mar de Monte Gordo, Farense e, desde o início da época em curso, Almancilense. Esta será a sua primeira aventura no estrangeiro.

Autor: Armando Alves