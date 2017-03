Continuar a ler

"É um primeiro passo para Florença, mas também para Itália. Espero que possa ser um exemplo e um renascimento para a Fiorentina. Esta cidade merece um projeto tão importante", assinalou o presidente honorário do clube, Andrea Della Valle.Por decidir está o nome do complexo, mas o dirigente garante que estará sempre ligado a Florença, por ser vontade dos responsáveis que se "mantenha o altíssimo nome da cidade".No vídeo de apresentação, o clube viola destacou que o estádio terá a forma de uma flor e que contará com tecnologia de última geração, uma instalação fotovoltaica à base de led e sistemas para a reciclagem do desperdício.O custo total do projeto não foi revelado, embora Della Valle tenha informado que o mesmo contará com o apoio de investidores estrangeiros.O novo estádio fará com que a Fiorentina seja o quinto clube italiano a ter a propriedade do seu estádio, seguindo-se à Juventus, à Udinese, ao Sassuolo e ao futuro estádio da Roma, clube que atualmente ainda joga no estádio olímpico - a par da Lazio -, mas já teve luz verde do município romano.O atual complexo da Fiorentina, o estádio Artemio Franchi, é propriedade do munícipio de Florença.