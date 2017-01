Sensivelmente uma semana depois de vencer a Juventus no Artemio Franchi por 2-1, a Fiorentina de Paulo Sousa prolongou o bom momento na Serie A ao bater o Chievo por claros 3-0, isto dez dias depois de triunfar no mesmo palco para a Taça de Itália por 1-0. Desta vez, o jogo não foi tão complicado - para a Taça, os viola só resolveram nos descontos com um penálti de Bernardeschi - pois Tello abriu o marcador logo aos 18 minutos, tendo Babacar feito o 2-0 de penálti aos 52' e Chiesa fechado o resultado com o 3-0 aos 90'.Com este triunfo, a Fiorentina ascende ao 8.º lugar do campeonato italiano, com 33 pontos em 20 jornadas, estando agora a 4 do Milan (joga esta noite frente ao Nápoles). Na próxima jornada, os viola recebem o Génova de Miguel Veloso, em jogo agendado para o dia 29 de janeiro.Consulte o direto do encontro e a classificação

Autor: Hugo Neves