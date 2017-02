Segundo a imprensa italiana, os responsáveis da Fiore estiveram reunidos após a partida desta segunda-feira à noite e decidiu confirmar a continuidade do antigo médio, de 46 anos, até ao fina da época. A equipa está hoje de folga e começará amanhã a preparar a deslocação a Bérgamo, para defrontar a Atalanta, no domingo. Um encontro que, de acordo com o 'Corriere dello Sport', poderá motivar um outro tipo de decisão em relação ao futuro de Sousa.



O 'Corriere della Sera' vai mesmo mais longe, garantindo que Edy Reja - técnico italiano que está sem clube depois de ter orientado precisamente a Atalanta na época passada - já teria sido contactado, mostrando-se disponível a orientar a Fiorentina nos últimos meses desta época, caso Paulo Sousa seja afastado do cargo. O mesmo diário adianta ainda três possíveis nomes para Marco Giampaolo, Eusebio Di Francesco e o português Leonardo Jardim.



Logo após o encontro, Paulo Sousa mostrou-se tranquilo. "Os adeptos pagam bilhete e têm todo o direito a expressar a sua opinião. Fizemos uma grande primeira parte e foi pena não termos conseguido fazer o terceiro golo que acabava com o jogo. Repito que não me demito. Vou dormir tranquilo porque trabalhamos com toda a honestidade e tentamos tudo para vencer o jogo. O futebol nem sempre recompensa o nosso trabalho", sublinhou o português.

O empate (2-2) da Fiorentina com o Torino complicou a situação de Paulo Sousa na turma viola. Ainda assim, apesar da muita contestação à direção, jogadores e equipa técnica devido aos maus resultados - a equipa de Florença ocupa o 8.º lugar da Serie A após a 26.ª jornada, já a nove pontos dos lugares de acesso à Liga Europa -, o técnico português tem o lugar seguro, pelo menos para já.