Os dois clubes reuniram-se esta quinta-feira com federação de futebol do Rio de Janeiro e com as forças da autoridade do estado, mas a decisão não foi alterada: mantém-se a decisão de em dérbis, apenas uma das claques poderá entrar no estádio.



Como seria de esperar, os adeptos do Flamengo estão a movimentar-se nas redes sociais, para tentarem reunir o maior número possível de apoiandas nas imediações do recinto que acolhe o encontro de domingo. As autoridades estão atentas à situação.

O futebol português entraria em ebulição se na decisão de uma qualquer competição apenas uma das claques estivesse autorizada a entrar no estádio. Imagine-se uma final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, em que apenas a claque dos azuis e brancos estaria autorizada a entrar no Estádio Nacional. A outra, na melhor das hipóteses, ficaria na mata do Jamor.Ora, é precisamente isso que irá passar-se no encontro que decidirá o vencedor da primeira fase do 'Cariocão'. O jogo junta no mesmo relvado Flamengo e Fluminense, mas apenas os adeptos triculores estão autorizados a entrar no Estádio Nilton Santos. Houve um sorteio e o Fluminense foi mais feliz.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil