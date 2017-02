"Será estranho mas o futebol proporciona este tipo de momentos." É desta forma que Florentin Pogba, defesa do Saint-Étienne, perspetiva o duelo de hoje à noite contra o irmão Paul, do Manchester United. E como o mais velho conhece o ‘caçula’ como ninguém, Florentin sabe o que deve fazer para irritar Paul. "Ele não gosta nada de perder, fica tremendamente irritado e a cabeça dele fica a zumbir quando alguém o vence. Eu aprendi a perder e até costumo dizer que nós não perdemos, aprendemos. Mas, para ele, perder significa o fim do Mundo. Estes dois jogos serão emocionais mas espero que possamos retirar algo de positivo deles. Sabemos que do outro lado está o United mas tudo é possível no futebol", avisou Florentin, de 26 anos.

Ainda assim, apesar de querer irritar o irmão Paul, de 23, com uma eventual surpresa dos verts em Old Trafford, Florentin só tem elogios para o irmão. "Sempre teve uma grande força mental, desde miúdo. Por isso é que ele coloca de parte o facto de se ter tornado no futebolista mais caro do Mundo. Esse dado é mais interessante para a comunicação social", conta, acrescentando: "Ele limita-se a jogar o seu futebol, ainda que saiba que tudo o que faz merece agora o triplo ou o quádruplo da atenção, seja para o bem ou para o mal. O Paul sabe que a família estará sempre ao lado dele. Quer faça um bom ou um mau jogo, apoiamo-lo sempre. Ele pode ganhar todos os troféus do Mundo mas nunca deixará de ser o meu irmãozinho mais novo [risos]."

Continuar a ler

Só a mãe está indecisa José Mourinho, técnico português do Manchester United, também falou do embate entre irmãos e explicou que apenas uma pessoa não conseguirá torcer por um deles. "É um bonito destino encontrarem-se numa prova europeia. Creio que só a mãe [Yeo] Pogba é que tem um problema, o que é normal. É impossível para ela escolher a vitória de um deles. Sei que a mãe quer um empate, mas na próxima semana um filho estará feliz e outro triste. Agora, eles estão entusiasmados com este frente a frente", explicou Mourinho.

Autor: Hugo Neves