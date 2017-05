O presidente do, Florentino Perez, não escondeu a felicidade após a. Na receção de que o campeão espanhol foi alvo na sede do governo regional de Madrid, o líder blanco fez questão de agradecer a toda a equipa e deixou uma mensagem especial ao atual treinador, Zinedine Zidane."Zizou és um dos símbolos da nossa história, obrigado por tudo aquilo que nos deste e continuas a dar. Foste o melhor jogador do mundo e agora és o melhor treinador do mundo", afirmou o dirigente máximo dos merenges.Mas Florentino não esqueceu o plantel e fez questão de relembrar que há ainda um objetivo para alcançar na presente temporada. "Ganhámos a liga mais competitiva do mundo com esforço e humildade. Todos estes jogadores já estão na história do clube e foram determinantes e isso mostra bem o espítrito desta equipa. Criaram-nos dificuldades mas este plantel tem um talento excepcional. Estamos hoje aqui e esperamos voltar no dia 4 de junho. Sei que os jogadores e a equipa técnica vão dar tudo para vencer a 12.ª Liga dos Campeões", concluiu.