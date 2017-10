Continuar a ler

O Barcelona, o grande rival do Real Madrid, é um dos membros fundadores de La Liga, em 1928/29, reafirmou recentemente a vontade de continuar na liga espanhola, ao mesmo tempo que apoia o "direito à escolha" dos catalães quanto à independência.Na terça-feira, o presidente da liga disse que a saída do Barça implicaria um corte de "20 a 25%" do valor dos direitos televisivos da competição.A Catalunha atravessa uma crise política sem precedentes devido aos resultados do referendo de autodeterminação de dia 1 deste mês, proibida pela justiça espanhola.O Governo central, dirigido pelo conservador Mariano Rajoy, opõe-se às intenções dos separatistas, que ameaçam declarar a independência com base nos resultados do referendo (90% de "sim" e 43% de taxa de participação, segundo a organização), apesar da profunda divisão na sociedade catalã.Na segunda-feira à noite, um juiz de instrução decidiu pôr sob prisão domiciliária Jordi Cuixart e Jordi Sanchez, que lideram as duas principais associações independentistas da Catalunha, respetivamente a Omnium Cultural e a Assembleia Nacional Catalã (ANC).As detenções surgiram após Madrid ter avançado com um novo prazo ao líder dos separatistas, Carles Puigdemont, que termina na quinta-feira de manhã, para que renuncie a declarar a independência da região.