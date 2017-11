Continuar a ler

No entanto, Florentino também estuda a possibilidade de trazer Neymar antes de Ronaldo deixar Madrid, o que colocaria os dois craques lado a lado na equipa da capital espanhola. O 'Mundo Deportivo' fala de fontes em Madrid que garantem a existência de conversas entre o pai do jogador e o líder do Real Madrid, com o conselheiro Wagner Ribeiro à mistura.



Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, equaciona contratar Neymar ao Paris Saint-Germain. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal 'Mundo Deportivo', que sublinha que o dirigente merengue nunca esqueceu o brasileiro, após ter falhado o seu recrutamento para o Bernabéu.O objetivo é, segundo o mesmo jornal, trazer o avançado do PSG para Madrid no momento em que Ronaldo se retirar. Recorde-se que o português, atualmente com 32 anos, tem mais três temporadas de contrato para além desta, até 2021.

Autor: Luís Miroto Simões