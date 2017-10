O presidente do Real Madrid garantiu não pensa em contratar o avançado Harry Kane, do Tottenham. Apesar dos rumores a apontarem para o interesse merengue no internacional inglês, Florentino Pérez assumiu em declarações à rádio Cadena Cope que está satisfeito com a equipa."Não pensei em contratar Kane. Nós estamos satisfeitos com Karim Benzema e o resto da equipa", afirmou o líder do Real, adiantando que, para contratar o inglês, teria que desembolsar 250 milhões de euros.Enquanto alguns elementos do ataque merengue não têm estado ao melhor nível, Harry Kane está em grande plano esta época, somando 17 golos em 16 jogos oficiais pelo Tottenham.

Autor: Bruno Dias