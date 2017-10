O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, considerou este domingo que o internacional português Cristiano Ronaldo é "o maior expoente do ADN madridista", durante o discurso na Assembleia Geral do clube."Temos um plantel no qual temos de nos sentir orgulhosos, porque tem o melhor jogador do Mundo, Cristiano Ronaldo, o máximo goleador da história do Real Madrid, que jogou 400 jogos e marcou 412 golos. Continua a bater todos os recordes, porque é o maior expoente do ADN madridista, com talento e ambição para conseguir o máximo possível", referiu.Florentino Pérez deixou ainda elogios ao treinador francês Zinedine Zidane, "o melhor treinador do mundo, um símbolo do madridismo".

Autor: Lusa