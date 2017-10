Continuar a ler

De resto, o presidente Pedro Abad já tinha falado da nova parceria na terça-feira, ainda que não tivesse revelado o nome do patrocinador.



O Fluminense anunciou que vai contar com o patrocínio do Universal Orlando Resort, um complexo de parques temáticos da gigante do cinema internacional com sede nos Estados Unidos da América.A marca passa a figurar nas camisolas do clube até dia 15 de novembro, data da partida com o Corinthians, num contrato que, pelo menos por agora, é de curta duração.

Autor: Luís Miroto Simões