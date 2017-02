Inicialmente, David Rojas (treinador do Villacarrillo) deslocava-se a Cañada de San Urbano para fazer aquilo que na gíria futebolística se apelida de 'espiar o adversário'. Longe estaria ele de pensar que, no final do dia, iria ser o herói no meio de quem é seu adversário dentro dos relvados.A história conta-de de forma simples: no domingo, David Rojas tirou a sua tarde para seguir o duelo entre La Cañada Atlético e Atlético Monachil, do Grupo II da Divisão de Honra da Andaluzia, procurando recolher informações sobre o oponente. Tudo corria normalmente, até que, num lance pela linha, Sergio López, do La Cañada, embateu contra o muro de proteção e, na sequência, embateu com violência com a cabeça no chão. Estendido no relvado, inconsciente, López começou a sofrer convulsões, altura na qual entrou em cena David Rojas. Rapidamente lhe colocou os dedos na boca, acabando por lhe salvar a vida. Um gesto que, diga-se, poderia ter sido em vão, já que a presença de uma ambulância para transportar o jogador para o hospital demorou meia hora a suceder."Apliquei aquilo que aprendi na formação que nos deram nos cursos de treinador. Levámos um susto enorme, mas felizmente não passou disso mesmo, de um susto", explicou depois o técnico, que abandonou o território 'inimigo'... como herói.

Autor: Fábio Lima