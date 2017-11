Continuar a ler

"Para mim ele representa tudo o que um avançado deve ser: 'showman' e vencedor", acrescentou o internacional brasileiro que está ao serviço do Atlético Mineiro, antes de partilhar outra história hilariante de Ibrahimovic:



"Uma vez num treino ele decidiu desafiar o [Gennaro] Gattuso para um combate de artes marciais Então tinhas de um lado um tipo pequeno e aguerrido contra o Zlatan, que é cinto negro [Taekwondo]. Quem ganhou? O Zlatan, é claro! Zlatan ganha sempre."



Robinho e Ibrahimovic, com Alexandre Pato também em destaque, foram as principais figuras do Milan em 2010/11, temporada na qual o clube conquistou o seu último título na Serie A, ao qual juntou depois a Supertaça de Itália.

O Milan contratou Robinho ao Manchester City no final de agosto de 2010, poucos dias depois de chegado a acordo de empréstimo de Zlatan Ibrahimovic com o Barcelona, formando um frente de ataque que deixou os adeptos a sonhar. O brasileiro, que foi apresentando oficialmente no mesmo dia que o sueco, recordou agora esses tempos com uma revelação que é mais um exemplo do espírito e personalidade do antigo companheiro de equipa."Ele costumava dizer que foi ele que convenceu a direção do Milan a contratar-me e então dizia, 'Zlatan! Tu só estar aqui por causa de mim'", começou por dizer Robinho admitindo que o sueco "é arrogante. Mas é arrogante de uma maneira agradável. É apenas um sinal da fé e da confiança que ele tem no seu talento."