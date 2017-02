Continuar a ler

José André Carvalho, o médico que o acompanha, deu, por seu turno, conta da evolução do processo. "Ele começou a caminhar duas semanas após o acidente, quando o normal são cerca de quatro", frisou o clínico.Beneficiando do apoio incondicional da noiva, Andressa Perkovski, Follmann agradece diariamente a Deus por ter sobrevivido. "Foi um milagre! Deus pegou-nos nos seus braços e deu-nos uma segunda chance", referiu o ex-guardião da Chapecoense, recordando momentos de felicidade passados com os infortunados colegas: "Às vezes vem-me à cabeça a imagem do pessoal a cantar ‘Vamos, Chape!’"