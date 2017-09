Continuar a ler

Gregos de ‘combate’



Em dezembro de 1999, o Olympiacos surpreendeu a Juventus com um triunfo em Turim. Será possível repetir a proeza? "O grau de dificuldade é muito grande. Hoje [ontem] fiz apenas o meu segundo treino, mas esperem uma equipa de combate", prometeu Takis Lemonis, que rendeu Hasi no leme e deve dar a titularidade a Diogo Figueiras: "Estamos num grupo muito difícil. Não é só o Barça e a Juve, há o Sporting, que, pelo que já vimos, é muito forte."

É preciso recuar até abril de 2013 para encontrarmos uma derrota da Juventus em casa na Liga dos Campeões. A fortaleza de Turim recebe hoje o primeiro jogo da época na Champions, com o Olympiacos a querer imitar o feito do Bayern Munique e provocar uma enorme surpresa em Itália. Depois de terem sido dominados pelo Sporting em Atenas na ronda inaugural, os gregos entram em campo com um novo técnico para tentarem impor uma derrota caseira à vecchia signora."Não estivemos à altura em Barcelona e perdemos com facilidade. Queremos voltar à rotina de vitórias e não podemos desvalorizar o Olympiacos, senão pode ser fatal. O nosso adversário pode chegar à nossa baliza com rápidos contra-ataques. Temos de estar compactos para anular a qualidade dos atacantes. Se não vencermos... a qualificação fica complicada", admitiu Allegri, que negou problemas com Higuaín, relegado para o banco no dérbi frente ao Torino. "Problema seria se ele não jogasse na Juve!", respondeu.