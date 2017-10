"Penso muitas vezes naquela foto dele no WhatsApp. o John McDermott [diretor geral da academia e supervisor da formação do Tottenham] diz que quando a manjedoura está cheia, os porcos surgem de todos os lados para comer", reforça Pochettino.

O treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino, está muito preocupado com Dele Alli. Nas últimas duas temporadas, o médio-centro de 21 anos tornou-se num dos melhores futebolistas ingleses e o argentino teme que o jovem não consiga lidar com esta realidade, sobretudo por não estar rodeado das pessoas certas. E há um sinal que o preocupa particularmente..."O perigo mantém-se - como sucede em muitos casos - de ele se esquecer do que o levou a chegar ao ponto em que está agora - tenho de o lembrar daquela temporada [2016/17]. O outro risco é saber se as pessoas que o rodeiam sabem como tomar conta de um profissional de alto nível", diz Pochettino, citado no livro de Guillem Balagué, 'Brave New World: Inside Pochettino's Spurs'.Na biografia, que se centra na temporada passada, o treinador revela o pormenor que mais o preocupa: "A foto do perfil dele no WhatsApp, a caricatura de um rapaz rodeado de pessoas que procuram ficar com um bocado dele, sugere que precisa das pessoas certas à sua volta."