A imagem do final do Juventus-Barcelona que se tornou viral

Concluído o Juventus-Barcelona (0-0), Messi divulgou uma imagem que se tornou viral num instante. O craque do Barcelona conversava descontraídamente com Higuaín e Dybala e chamou a esse momento "cimeira de argentinos. Mas além do bom ambiente entre os três houve um pormenor que não passou despercebido: a barriguinha é a prova que Higuaín está longe da melhor forma física.