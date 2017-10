Continuar a ler

The Best conhecido já este mês



Se o prémio da 'France Football' apenas terá o seu vencedor anunciado no final do ano, a FIFA irá dar a conhecer já neste mês, a dia 23, o vencedor do troféu The Best, no qual elegerá igualmente o melhor jogador do Mundo, numa gala que se realizará em Londres.

A 'France Football' irá anunciar, na próxima segunda-feira, os 30 finalistas à conquista do prémio de melhor jogador do Mundo, a chamada Bola de Ouro. De acordo com a publicação gaulesa, o anúncio será feito através das redes sociais e pelo site do 'L'Équipe' na segunda-feira, com os nomes a ser conhecidos a partir das 9 horas da manhã (8 horas de Lisboa).Lembre-se que Cristiano Ronaldo é o atual detentor do troféu, podendo este ano 'apanhar' Leo Messi no topo da lista de jogadores com mais Bolas de Ouro. O argentino, recorde-se, tem cinco conquistas (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015), ao passo que CR7 tem quatro (2008, 2013, 2014 e 2016).

Autor: Fábio Lima