"Foram duas em África e outra na Tailândia. Para falar a verdade, esta foi uma das fáceis, apesar de todos terem ficado muito assustados. Eu estava na jogada e quando houve o choque entre o guarda-redes e o central foi realmente muito forte. O barulho foi assustador. Todos correram para ver se o guarda-redes estava bem", começou por referir Francis Koné."Eu vi logo que estava inconsciente, sem nenhuma reação, com os olhos a virar-se e a boca a ficar dura. Abri imediatamente a boca dele para ver como estava a língua. Nestes momentos de convulsão, a pessoa fica muito forte. Então coloquei as mãos dele sobre o peito e sentei-me em cima para ele não me atingir. Coloquei ele de lado e comecei a puxar a língua. A boca que estava seca começou a ficar molhada com saliva. Os médicos chegaram e deram sequência ao tratamento", acrescentou.E apesar de já ter sucesso em quatro situações deste tipo, Koné garante que tudo o que sabe sobre o assunto é fruto das experiências por que tem passado. "Não tenho nenhum tipo de curso médico, nem nunca li muito sobre o tema. A minha reação surge em decorrência das minhas experiências", sublinhou, antes de recordar: "Na primeira vez que aconteceu, na Costa do Marfim, fiquei assustado, pois nunca tinha acontecido algo parecido comigo. Mas fui lá e consegui ajudar.""A segunda experiência, também na Costa do Marfim, foi a mais perigosa de todas. Estava em Abidjan, a capital, numa partida amigável entre jogadores marfinenses e de outras partes do Mundo. Num lance isolado, o atacante da outra equipa caiu no relvado e bateu com a cabeça no chão com violência. Ele 'apagou' na hora e todos pensaram que ele estava morto, começaram a chorar e ficar desesperados. Eu corri para ele com tudo e fiz o mesmo procedimento, pois a língua estava toda enrolada. Acho que fiquei uns três a cinco minutos com ele e tudo deu certo, graças a Deus! Por isso, digo que desta vez foi fácil", adiantou."Depois do jogo, falei com a minha mãe e ela disse-se que talvez Deus tenha reservado isto para mim, lembrando que esta não foi a primeira nem a última vez que me acontecerá algo parecido", concluiu.