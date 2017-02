Continuar a ler

O treinador Franck Passi, de 50 anos, deixou o comando técnico do Marselha em outubro de 2016, tendo sido substituído por Rudi Garcia, e é a aposta de Gerard Lopez para travar os rumores que davam conta da hipótese Marcelo Bielsa.Patrick Collot, de 49 anos, foi nomeado em 22 de novembro de 2016 como treinador interino, após a demissão de Frédéric Antonetti, e em 26 de janeiro tinha anunciado que permaneceria até ao final da época se os resultados fossem positivos.Na altura, o Lille ocupava a 14.ª posição da I liga gaulesa, mas presentemente está no 17.º posto, com 26 pontos nos 25 jogos realizados, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção, com um ponto de vantagem sobre o Caen.